В Ровенской области назначили нового руководителя Нацполиции

MIGnews.com.ua

Главой главного управления Национальной полиции Украины в Ровенской области стал Валерий Присяжнюк. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Это опытный офицер, генерал, работает в органах с 1983 года, поэтому работу знает не из книг, а из собственного оперативного опыта", - сказал заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко и пожелал Присяжнюку успеха.

Фото: отдел коммуникации полиции Ровенской области.

До сих пор обязанности руководителя Нацполиции в Ровенской области выполнял Валерий Самчук.

Новый глава полиции области дал слово работать в команде, так как "один в поле не воин".

"Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители Ровенщины чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное - в ходе работы", - отметил генерал Присяжнюк.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, летом 2017 года дороги Украины будет патрулировать новая дорожная полиция, которая полностью заменит ГАИ на трассах за городом.