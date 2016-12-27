В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров

MIGnews.com.ua

С начала сезона реализации новогодних елей в Украине зафиксировано 1626 случев незаконно срубленных деревьев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства лесных ресурсов.

На данный момент к охране хвойных насаждений привлечены 2238 бригады, в состав которых 7816 человек. При этом в прошлом году деревья охраняла 1181 бригада, в состав которых входили 4488 людей. При этом в Гослесагентстве напомнили, что для того чтобы вырастить 2-метровую елку, нужно как минимум от 7 до 10 лет.

В ведомстве отметили, что по факту незаконного уничтожения 1626 елок было составлено 360 административных протоколов. Также в бюджет было уплачено штрафов на сумму 25 тысяч гривен.

Специалисты напомнили, что при покупке елки на рынке каждый может проверить ее легальность путем проверки штрих-кода, прикрепленного к дереву. Украинцы могут зайти на сайт http://www.ukrforest.com и ввести в поисковую строку код с этикетки, если он отсутствует на портале, это значит, что дерево срублено незаконно.