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В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров
27.12.2016 15:49

В Украине проходят рейды по отлову "елочных" браконьеров

С начала сезона реализации новогодних елей в Украине зафиксировано 1626 случев незаконно срубленных деревьев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства лесных ресурсов.

На данный момент к охране хвойных насаждений привлечены 2238 бригады,  в состав которых 7816 человек. При этом в прошлом году деревья охраняла 1181 бригада, в состав которых входили 4488 людей. При этом в Гослесагентстве напомнили, что для того чтобы вырастить 2-метровую елку, нужно как минимум от 7 до 10 лет.

В ведомстве отметили, что по факту незаконного уничтожения 1626 елок было составлено 360 административных протоколов. Также в бюджет было уплачено штрафов на сумму 25 тысяч гривен.

Специалисты напомнили, что при покупке елки на рынке каждый может проверить ее легальность путем проверки штрих-кода, прикрепленного к дереву. Украинцы могут зайти на сайт http://www.ukrforest.com и ввести в поисковую строку код с этикетки, если он отсутствует на портале, это значит, что дерево срублено незаконно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналисты сайта выяснили, сколько же в нынешнем году придется потратить украинцам на один из символов Нового года - елку.

Теги материала: елка, Гослесагентство, охрана, штраф
Новости СМИ2
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