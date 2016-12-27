ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Тине Кароль могут присвоить звание Народной артистки
27.12.2016 14:58

Тине Кароль могут присвоить звание Народной артистки

Во вторник, 27 декабря, глава комитета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время открытия заседания сообщил, что первый вопрос на повестке дня - прошение о присвоении почетного звания "Народный артист Украины" Тине Кароль, однако этот вопрос был снят и не рассматривался.

"Сейчас мне стало известно, что с аналогичным вопросом официально уже обратились  - и это новость! - министр культуры Евгений Нищук к президенту Украины Петру Порошенко. Поэтому это дублировать нам нет необходимости. Но словесно мы его поддерживаем", - сообщил Юрий Артеменко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 27 декабря, участник шоу "Голос країни-6", подопечный Ивана Дорна Константин Дмитриев сообщил, что в Одессе на него совершили нападение, во время которого сильно избили и забрали дорогостоящий мобильный телефон.

Теги материала: Кароль, Евгений Нищук, Нацсовет по телерадиовещанию, народный артист
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ЮНЕСКО намерена внести песни украинских казаков в список культурного наследия
Важное
ЮНЕСКО намерена внести песни украинских казаков в список культурного наследия
Министр генетики Нищук: соцсети о скандальном заявлении главы Минкульта
Важное
Эксклюзив  Министр генетики Нищук: соцсети о скандальном заявлении главы Минкульта
Министр Нищук заявил, что у жителей Донбасса "проблемы с генетикой"
Важное
Министр Нищук заявил, что у жителей Донбасса "проблемы с генетикой"  Видеорепортаж
100-летие Украинской революции: в Киеве построят Монумент Соборности и памятник Петлюре
Важное
100-летие Украинской революции: в Киеве построят Монумент Соборности и памятник Петлюре
С ноября радиостанции переходят на новые нормы вещания на украинском языке
Важное
С ноября радиостанции переходят на новые нормы вещания на украинском языке
Кузьме Скрябину могут присвоить звание народного артиста Украины
Важное
Кузьме Скрябину могут присвоить звание народного артиста Украины

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика