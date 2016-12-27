Тине Кароль могут присвоить звание Народной артистки

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, глава комитета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время открытия заседания сообщил, что первый вопрос на повестке дня - прошение о присвоении почетного звания "Народный артист Украины" Тине Кароль, однако этот вопрос был снят и не рассматривался.

"Сейчас мне стало известно, что с аналогичным вопросом официально уже обратились - и это новость! - министр культуры Евгений Нищук к президенту Украины Петру Порошенко. Поэтому это дублировать нам нет необходимости. Но словесно мы его поддерживаем", - сообщил Юрий Артеменко.