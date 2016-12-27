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Москаль рассказал, чем закончилась история с собаками на железнодорожных путях
27.12.2016 14:02

Москаль рассказал, чем закончилась история с собаками на железнодорожных путях  Фоторепортаж

Председатель Закарпатской областной государственной администрации и депутат Верховной Рады Геннадий Москаль на своей страничке в социальной сети Facebook поделился информацией о судьбе собак, которых нашли на железнодорожных путях.

Он начал свое сообщение со сравнения политиков с собаками: "Ужгородские собаки лучше украинских политиков!"

Москаль рассказал, что история с двумя собаками, лежавшими на железной дороге в Ужгородском районе, закончилась счастливо.

"Люси (девочка, которую травмировал поезд) и Панда (брат Люси, который двое суток не отходил от нее) нашли своих хозяев - жителей с.Тийглаш недалеко от Ужгорода. Вернее, хозяева нашли собак благодаря волонтерам, которые занимаются защитой животных. Как выяснилось, за двое суток по пути, на котором лежали раненые собаки, проехали более сорока поездов! Все это время Панда (на фото он в машине) грел своим теплом Люси и охранял ее. Ветеринары диагностировали у собак ушибы, сотрясение мозга и отеки, к счастью, обошлось без тяжелых травм" - рассказал депутат.

Также он сообщил, что отметил коллектив общественной организации "Помоги другу", которая спасла собак, почетной наградой - "Золотым закарпатским мишкой".

"За то, что эти люди постоянно помогают животным, оставшимся без присмотра, и за эту предновогоднюю историю со счастливым финалом" - прокомментировал свои действия Москаль и добавил, - От себя скажу, что люди в аналогичных ситуациях, к сожалению, далеко не всегда ведут себя так же достойно. А если говорить о политиках, то их поведение бывает прямо противоположной - не спасти, а толкнуть ближнего под поезд". 

Председатель Закарпатской ОГА резюмировал свой пост словами о духовных ценностях: "верность, преданность и взаимовыручка, которые показали две собаки из Ужгородского района, должны стать примером для людей!"

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Закарпатской области около села Цегливка два дня на железнодорожных путях лежали две собаки - одну из них, суку, ранил поезд, из-за чего она не могла двигаться, а кобель охранял ее от людей и согревал собственным телом. Об этом сообщил Денис Малафеев на своей странице в Facebook.

 

Теги материала: собаки, Закарпатье, спасение, история
Новости СМИ2
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