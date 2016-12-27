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Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
27.12.2016 13:58

Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж

Телеканал NewsOne совместно с фондом "Крок за кроком" проводит акцию по сбору средств для детей-переселенцев.

Во вторник, 27 декабря, NewsOne проводит специальный марафон "Дети Донбасса".

"Вынужденных переселенцев огромное количество. Встречаясь с людьми и слушая их истории, я понимаю, что люди нуждаются в помощи и поддержке. Также мы общаемся с теми, кто готов предложить свою помощь нуждающимся. Возникла идея сделать марафон и стать мостиком между первыми и вторыми, чтобы переселенцы могли получить необходимые для выживания средства", - рассказала руководитель Харьковской благотворительной организации "Шаг за шагом" Валерия Мураева.

Счет для помощи детям-переселенцам:

Также можно присылать истории семей переселенцев по электронному адресу krokzakrokom@newsone.ua

Эти истории прозвучат в эфире телеканала.

Теги материала: Донбасс, деньги, переселенцы, видео
Новости СМИ2
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