Директор Одесского зоопарка нарядился петухом и поздравил людей с Новым годом

MIGnews.com.ua

Оригинальным поздравлением с Новым годом удивил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, сообщает УНН.

На официальной странице Одесского зоопарка в Facebook Беляков разместил видео, в котором он в костюме петуха поздравляет всех с новогодними и рождественскими праздниками, напевая песню.

Кроме поздравлений директор рассказывает посетителям зоопарка о физиологической природе петуха, его характере и привычках и призывает всех не бояться реализовывать свои мечты.

В прошлом году он также поздравлял с Новым годом, переодевшись козлом.