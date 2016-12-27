Директор Одесского зоопарка нарядился петухом и поздравил людей с Новым годом

Оригинальным поздравлением с Новым годом удивил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, сообщает УНН.
На официальной странице Одесского зоопарка в Facebook Беляков разместил видео, в котором он в костюме петуха поздравляет всех с новогодними и рождественскими праздниками, напевая песню.
Кроме поздравлений директор рассказывает посетителям зоопарка о физиологической природе петуха, его характере и привычках и призывает всех не бояться реализовывать свои мечты.
В прошлом году он также поздравлял с Новым годом, переодевшись козлом.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети набирает популярность видеоролик-поздравление латвийской компании airBaltic с Новым годом. Авторы ролика впервые за историю создали балетную постановку при помощи самолета и других транспортных средств. На видео самолет играет ключевую партию, а разнообразный транспорт ему "подтанцовывает".