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Директор Одесского зоопарка нарядился петухом и поздравил людей с Новым годом
27.12.2016 13:32

Директор Одесского зоопарка нарядился петухом и поздравил людей с Новым годом  Видеорепортаж

Оригинальным поздравлением с Новым годом удивил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, сообщает УНН.

На официальной странице Одесского зоопарка в Facebook Беляков разместил видео, в котором он в костюме петуха поздравляет всех с новогодними и рождественскими праздниками, напевая песню.

Кроме поздравлений директор рассказывает посетителям зоопарка о физиологической природе петуха, его характере и привычках и призывает всех не бояться реализовывать свои мечты.

В прошлом году он также поздравлял с Новым годом, переодевшись козлом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети набирает популярность видеоролик-поздравление латвийской компании airBaltic с Новым годом. Авторы ролика впервые за историю создали балетную постановку при помощи самолета и других транспортных средств. На видео самолет играет ключевую партию, а разнообразный транспорт ему "подтанцовывает".

Теги материала: зоопарк, Одесса, поздравление, Новый год, видео
Новости СМИ2
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