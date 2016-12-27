Нокаут украинца Василия Ломаченко признан лучшим в 2016 году

Автором лучшего нокаута 2016 года по версии ESPN стал украинский боксер Василий Ломаченко, передает РБК-Украина.
В США решили отдать награду украинцу за его финальную серию противостояния с Романои Мартинесом.
В указанном бою украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2016 года. Дебют Ломаченко в новой для него весовой категории - втором полулегком весе (до 59 килограмм) состоялся в июне нынешнего года. Он сразу же стал рекордсменом по минимальному времени получения мирового титула в двух боксерских дивизионах. В ноябре 2016 года он смог защитить чемпионский титул, когда победил ямайца Николаса Уолтерса.