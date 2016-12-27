Нокаут украинца Василия Ломаченко признан лучшим в 2016 году

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Автором лучшего нокаута 2016 года по версии ESPN стал украинский боксер Василий Ломаченко, передает РБК-Украина .

В США решили отдать награду украинцу за его финальную серию противостояния с Романои Мартинесом.

В указанном бою украинец добыл историческое чемпионство, стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.