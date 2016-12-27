Таможенники массово вскрывают посылки из-за рубежа

MIGnews.com.ua

Получатели посылок из-за рубежа, а особенно из Китая и США, все чаще жалуются на то, что почтовые отправления привозят заново перемотанными "таможенным" скотчем, пишут Вести.

Некоторые связывают это с проектом, уменьшающим сумму беспошлинного ввоза со 150 евро до всего 22.

Впрочем, фискалы связь проверок со скандальным проектом отрицают, а юристы говорят, что таможня самостоятельно досматривать посылки не имеет права.

"Мои часто вскрывают, несмотря на то что к посылкам всегда прилагается перечень содержимого. Вскрывают, так как не могут понять, как 15 кг может стоить 150 евро", - говорит днепрянка Ксения Стаскевич, которая также часто заказывает посылки из Китая.

Схожая ситуация и с посылками из США. "Если посылка стоит $35, то не было еще такого, чтобы ее не открыли и не проверили, сколько мы с друзьями ни заказывали. И так каждый раз", - говорит киевлянин Алексей Голиков.

Глава Комитета по вопросам таможенного дела Общественного совета при ГФС Галина Вдовина признает, что случаев вскрытия посылок на таможне действительно стало больше, однако утверждает, что с инициативой проверки с целью доплаты это не связано.

"В последнее время посылки, которые отправляют крупными службами доставки, проверяются регулярно, но у таможни есть право выборочного контроля согласно постановлению Кабмина. При этом сама таможня вскрывать посылки не имеет права - по процедуре это должен делать сотрудник почты в присутствии сотрудника таможни", - говорит Вдовина.

Выборочное вскрытие посылок проводится для пресечения контрабанды, поскольку нередко в посылках из-за рубежа в Украину перевозят наркотики, говорит юрист Ростислав Кравец. "Фиксировали случаи, когда запрещенные вещества заказывали через интернет. Если вашу посылку вскрывали, то на ней обязательно должна быть соответствующая отметка и письменное подтверждение, которое вам должны показать при получении", - подчеркивает юрист.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) отозвала законопроект, касающийся установления таможенного лимита до 22 евро за посылку