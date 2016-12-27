Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины

MIGnews.com.ua

Евровидение-2017 - это уникальная площадка, благодаря которой можно показать Украину более 200 млн зрителей мира, считает первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин.

"Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не тайна, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США… То есть Украина, которая так давно не генерировала позитива (к сожалению, из-за войны, коррупции и бюрократии), может показать, что является страной, институционально способной организовать шоу такого масштаба", - считает Харебин.

Несмотря на то что в госбюджете на Евровидение предусмотрели 455,7 млн грн., а в бюджете Киева - еще 200 млн грн, конкурс будет финансово убыточным, говорит Харебин.

По его словам, основними источниками дохода во время проведения Евровидения-2017 будут спонсорство и реклама: "Наши ожидания от международного спонсорства - не менее 1 млн евро. EBU нам уже подтвердило наличие двух международных партнеров. От национального спонсорства наши ожидания - в пределах 700 тыс. евро. Уже есть две компании, которые изъявили желание подписать с нами договор. Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 000 до 100 000 евро в разных сегментах. В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов (более 30 млн грн), доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро".

При этом Харебин рассказал, что первая фаза предбронирования билетов на Евровидение-2017 стартует в январе, однако пока еще неизвестна их стоимость. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале.

По его словам, зрительские трибуны на арене проведения Евровидения-2017 в МВЦ будут вмещать более 9000 мест. И это только посадочные места, фан-зона будет считаться отдельно. Кроме того, планируеся проведение трех телевизионных шоу.

Харебин рассказал, что на данный момент еще проводятся конкурсы для разного рода технического обеспечения проведения Евровидения. При этом он отмечает, что "конкурсы проходят только среди непосредственных владельцев оборудования и инвентаря. И только среди компаний, которые имеют мировое имя и репутацию".

В то же время, уже завершен конкурс на творческую концепцию, дизайн и логотип конкурса. Слоган пока в состоянии доработки, но вскоре готовят презентацию. Обещают, что концепция будет не только точно принята украинским обществом, но и вполне понятна для европейских зрителей.

Уже провели и завершили конкурс на дизайн сцены.

Кроме того, уже известен туристический оператор - это украинская компания, которая будет принимать около 2 000 официальных гостей (1000 представителей прессы и 1000 - представители официальных делегаций стран-участниц).

Вскоре будет принято решение о победителе в конкурсе билетных операторов.

Что касается России, которая уже подтвердила свое участние в конкурсе, то вопрос поставлен ребром: если вдруг от России будет исполнитель, который у нас запрещен, или его запретят, он не сможет участвовать. "Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", - заявил продюсер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Генеральная Ассамблея Европейского вещательного союза приняла окончательное решение о том, что Евровидение-2017 проведут в Киеве весной 2017 года.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко уже заявил, что черные списки российских деятелей культуры на время проведения конкурса никто отменять не будет.

По материалам Лига.net