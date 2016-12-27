ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины
27.12.2016 11:03

Продюсер Евровидения назвал проект финансово убыточным для Украины

Евровидение-2017 - это уникальная площадка, благодаря которой можно показать Украину более 200 млн зрителей мира, считает первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин.

"Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не тайна, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США… То есть Украина, которая так давно не генерировала позитива (к сожалению, из-за войны, коррупции и бюрократии), может показать, что является страной, институционально способной организовать шоу такого масштаба", - считает Харебин.

Несмотря на то что в госбюджете на Евровидение предусмотрели 455,7 млн грн., а в бюджете Киева - еще 200 млн грн, конкурс будет финансово убыточным, говорит Харебин.

По его словам, основними источниками дохода во время проведения Евровидения-2017 будут спонсорство и реклама: "Наши ожидания от международного спонсорства - не менее 1 млн евро. EBU нам уже подтвердило наличие двух международных партнеров. От национального спонсорства наши ожидания - в пределах 700 тыс. евро. Уже есть две компании, которые изъявили желание подписать с нами договор. Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 000 до 100 000 евро в разных сегментах. В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов (более 30 млн грн), доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро".

При этом Харебин рассказал, что первая фаза предбронирования билетов на Евровидение-2017 стартует в январе, однако  пока еще неизвестна их стоимость. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале.

По его словам, зрительские трибуны на арене проведения Евровидения-2017 в МВЦ будут вмещать более 9000 мест. И это только посадочные места, фан-зона будет считаться отдельно. Кроме того, планируеся проведение трех телевизионных шоу.

Харебин рассказал, что на данный момент еще проводятся конкурсы для разного рода технического обеспечения проведения Евровидения. При этом он отмечает, что "конкурсы проходят только среди непосредственных владельцев оборудования и инвентаря. И только среди компаний, которые имеют мировое имя и репутацию".

В то же время, уже завершен конкурс на творческую концепцию, дизайн и логотип конкурса. Слоган пока в состоянии доработки, но вскоре готовят презентацию. Обещают, что концепция будет не только точно принята украинским обществом, но и вполне понятна для европейских зрителей.

Уже провели и завершили конкурс на дизайн сцены.

Кроме того, уже известен туристический оператор - это украинская компания, которая будет принимать около 2 000 официальных гостей (1000 представителей прессы и 1000 - представители официальных делегаций стран-участниц).

Вскоре будет принято решение о победителе в конкурсе билетных операторов.

Что касается России, которая  уже подтвердила свое участние в конкурсе, то вопрос поставлен ребром: если вдруг от России будет исполнитель, который у нас запрещен, или его запретят, он не сможет участвовать. "Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", - заявил продюсер.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  Генеральная Ассамблея Европейского вещательного союза приняла окончательное решение о том, что Евровидение-2017 проведут в Киеве  весной 2017 года

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко уже заявил, что черные списки российских деятелей культуры на время проведения конкурса никто отменять не будет

По материалам Лига.net

Теги материала: Евровидение-2017, Украина, билеты, Россия, черный список
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Запуск российской ракеты "Протон" сорвался из-за мусора
Важное
Запуск российской ракеты "Протон" сорвался из-за мусора
В РФ полностью запретили продажу "Боярышника"
Важное
В РФ полностью запретили продажу "Боярышника"
В России отложили строительство Керченского моста
Важное
В России отложили строительство Керченского моста
В России сеть супермаркетов АТБ назвали "жертвой антироссийской истерии"
Важное
В России сеть супермаркетов АТБ назвали "жертвой антироссийской истерии"
Очередной гумконвой из России выехал на Донбасс
Важное
Очередной гумконвой из России выехал на Донбасс
На черкасском комбинате "Финвал" открестились от возобновления торговых отношений с РФ
Важное
Эксклюзив  На черкасском комбинате "Финвал" открестились от возобновления торговых отношений с РФ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика