Латвийский хореограф поставил балет с учатием пассажирского самолета: опубликовано видео

MIGnews.com.ua

В сети набирает популярность видеоролик-поздравление латвийской компании airBaltic с Новым годом.

Авторы ролика впервые за историю создали балетную постановку при помощи самолета и других транспортных средств. На видео самолет играет ключевую партию, а разнообразный транспорт ему "подтанцовывает".

"Мы объединились с экспериментальным балетным хореографом для репетиции первого в мире балета "Щелкунчик" с участием Bombardier CS300 ", - написали организаторы ролика.

Фраза "Пробуйте новые вещи в 2017 году!" стала ключевым лозунгом данного мероприятия. Также опубликована полная версия создания видео на официальном канале Youtube компании.