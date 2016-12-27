Латвийский хореограф поставил балет с учатием пассажирского самолета: опубликовано видео

В сети набирает популярность видеоролик-поздравление латвийской компании airBaltic с Новым годом.
Авторы ролика впервые за историю создали балетную постановку при помощи самолета и других транспортных средств. На видео самолет играет ключевую партию, а разнообразный транспорт ему "подтанцовывает".
"Мы объединились с экспериментальным балетным хореографом для репетиции первого в мире балета "Щелкунчик" с участием Bombardier CS300 ", - написали организаторы ролика.
Фраза "Пробуйте новые вещи в 2017 году!" стала ключевым лозунгом данного мероприятия. Также опубликована полная версия создания видео на официальном канале Youtube компании.
Как сообщал MIGnews.com.ua, пользователей интернета поразило видео National Geographic, на котором змея Индиго прикидывается мертвой. Любитель-герпетолог Эрик Джонсон из американского штата Техас снял на видео безвредную рептилию, которая может достигать длины более шести футов.