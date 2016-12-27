Власти Днепра объяснили решение запретить фейерверки на Новый год

MIGnews.com.ua

В целях безопасности городские власти Днепра обратились к местным жителям с просьбой не пользоваться фейерверками на новогодние и рождественские праздники из-за близости к зоне АТО.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

С таким заявлением в понедельник, 26 декабря, выступил заместитель мэра Александр Санжара. Он напомнил, что в городе все еще действует запрет от 1 сентября 2014 года. В черте города, в том числе в кафе и ресторанах, запрещено использовать пиротехнику.

"У нас еще продолжается АТО, поэтому запрет сохраняется. Помните, что Днепр находится очень близко к линии фронта. Учитывая то, что в Днепре расположен военный госпиталь, у нас тут много ветеранов АТО, в наш город привозят раненых и, к сожалению, погибших, поэтому воздержимся в новогоднюю ночь от использования фейерверков", – сказал Санжара, добавив, что за городом пускать фейерверки допустимо.