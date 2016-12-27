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Власти Днепра объяснили решение запретить фейерверки на Новый год
27.12.2016 09:38

Власти Днепра объяснили решение запретить фейерверки на Новый год

В целях безопасности городские власти Днепра обратились к местным жителям с просьбой не пользоваться фейерверками на новогодние и рождественские праздники из-за близости к зоне АТО.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

С таким заявлением в понедельник, 26 декабря, выступил заместитель мэра Александр Санжара. Он напомнил, что в городе все еще действует запрет от 1 сентября 2014 года. В черте города, в том числе в кафе и ресторанах, запрещено использовать пиротехнику.

"У нас еще продолжается АТО, поэтому запрет сохраняется. Помните, что Днепр находится очень близко к линии фронта. Учитывая то, что в Днепре расположен военный госпиталь, у нас тут много ветеранов АТО, в наш город привозят раненых и, к сожалению, погибших, поэтому воздержимся в новогоднюю ночь от использования фейерверков", – сказал Санжара, добавив, что за городом пускать фейерверки допустимо.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям призвали граждан страны соблюдать элементарные правила безопасности при установке новогодней ели, так как именно не следование требованиям часто приводит к различным происшествиям, среди которых и пожары. 

Теги материала: пиротехника, Украина, Днепропетровск, власти, жители, Новый год, безопасность
Новости СМИ2
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