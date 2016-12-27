ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Аваков попросил японцев о скидке на Mitsubishi для украинской полиции
27.12.2016 09:17

Аваков попросил японцев о скидке на Mitsubishi для украинской полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corp Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции по программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

Данную информацию обнародовала пресс-служба главы МВД.

"Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 гривен, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долларов за один автомобиль", – говорится в сообщении.

При этом, Аваков обратил внимание представителя Mitsubishi на диспропорцию между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – ООО "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы.

Глава МВД подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", – считает министр.

Таким образом сторонам удалось договориться, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что принятый бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет прогресса и развития.

Уровень финансирования на 2017 год Государственной пограничной службы, уверен Аваков, позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

Теги материала: Арсен Аваков, МВД, Украина, цены, Национальная полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Аваков пообещал до июля заменить все старые МРЭО на новые сервисные центры
Важное
Аваков пообещал до июля заменить все старые МРЭО на новые сервисные центры  Видеорепортаж
В Мариуполе продемонстрировали первую в Украине систему видеоконтроля за ситуацией в городе
Важное
В Мариуполе продемонстрировали первую в Украине систему видеоконтроля за ситуацией в городе
Летом Нацполиция будет патрулировать дороги по всей Украине
Важное
Летом Нацполиция будет патрулировать дороги по всей Украине
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Важное
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Правительство ликвидировало департамент Нацполиции по противодействию наркопреступности
Важное
Правительство ликвидировало департамент Нацполиции по противодействию наркопреступности
Украинцев предупредили об угрозе терактов в Европе во время новогодних путешествий
Важное
Украинцев предупредили об угрозе терактов в Европе во время новогодних путешествий

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы
Эксклюзив  Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы  Видеорепортаж
27.12.2016
Кличко: Современный город "загажен" МАФами и напоминает базар
Эксклюзив  Кличко: Современный город "загажен" МАФами и напоминает базар  Видеорепортаж
27.12.2016
Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
Эксклюзив  Как оставить все ненужное в старом году и ни о чем не жалеть
26.12.2016
Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
Эксклюзив  Павлив заявил, что в следующем году Аваков может уйти в отставку
26.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика