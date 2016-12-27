Аваков попросил японцев о скидке на Mitsubishi для украинской полиции

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corp Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции по программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

Данную информацию обнародовала пресс-служба главы МВД.

"Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 гривен, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долларов за один автомобиль", – говорится в сообщении.

При этом, Аваков обратил внимание представителя Mitsubishi на диспропорцию между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – ООО "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы.

Глава МВД подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", – считает министр.

Таким образом сторонам удалось договориться, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что принятый бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет прогресса и развития.

Уровень финансирования на 2017 год Государственной пограничной службы, уверен Аваков, позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.