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Запуск российской ракеты "Протон" сорвался из-за мусора
27.12.2016 08:38

Запуск российской ракеты "Протон" сорвался из-за мусора

Запуск ракеты-носителя в России "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно данным источника, пуск перенесен на вторую декаду января 2017 года. Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор.

"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - говорится в сообщении.

К слову, дефектация — это процесс выявления состояния деталей и сопряжений путем сравнения фактических показателей с данными технической документации, где приведены нормальные, допустимые и предельные значения размеров деталей, зазоров и натягов сопряжений, а также отклонения от нормы и от взаимного расположения поверхностей

Стоит отметить, что ранее Центр имени Хруничева (производитель ракеты "Протон-М") сообщил, что пуск ракеты с космодрома Байконур перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока. Однако новую дату пуска предприятие не уточнило.

Сверх этого, в пресс-службе предприятия-изготовителя "Протона" сообщения в СМИ о дате и причине переноса запуска ракеты назвали "домыслами", передает РИА Новости.

Геостационарный спутник связи EchoStar-21 для обеспечения услуг на территории Европы планировали запустить в первом квартале 2016 года с Байконура. После ряда переносов датой пуска было назначено 28 декабря 2016 года. Центр имени Хруничева 23 декабря сообщил об очередном переносе, не уточняя даты.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Соединенные штаты Америки и Польша ради "укрепления безопасности важного союзника США в НАТО" подписали договор о поставках в Польшу ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range.

Теги материала: ракета, Россия, испытание, мусор, Москва
Новости СМИ2
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