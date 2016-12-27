Одесситы устроили подводный новогодний утренник на затопленном корабле

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Одесские дайверы ежегодно устраивают экстремальную встречу Нового года под водой: проводы этого года и встреча 2017 были организованы около затонувшей в 1942 советской подводной лодки, передает Думанская .

В этом году желающих необычно погрузиться накануне праздника оказалась велика и, чтобы всем участником было комфортно водить хоровод вокруг елочки, установленной на 15-метровой глубине, погружение устраивали два дня подряд.

"В этом году больше 20 человек попросились на наш подводный праздник, поэтому пришлось сделать два выхода: в субботу и воскресенье",- рассказывает одесский дайвер Николай Андрианов.

Количества сказочных персонажей также в этом году удвоилось: к к Деду Морозу и Снегурочке добавились зайчик и снежинка. Перед тем, как устанавливать символ Нового года, елочку нужно отыскать, так как она спрятана в просторах затонувшего судна.

"Искали долго, пришлось облазить и машинное отделение и даже винный погреб. А потом водили хороводы вокруг нее и фотографировались. Оба раза была очень слаженная команда и теплая атмосфера старых друзей. А температура еще теплее чем на берегу: +6, да и ветра нет", — рассказал Николай.

После завершения погружений участников мероприятия, сосну доставили на берег в целях сохранения чистоты акватории.