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"Укрзализныця" в Новый год заменит проводников на Дедов Морозов и Снегурочек
26.12.2016 17:06

"Укрзализныця" в Новый год заменит проводников на Дедов Морозов и Снегурочек

ПАО "Укрзализныця" подготовила сюрприз для людей, которые воспользуются услугами компании в новогоднюю ночь. Так, все проводники наденут костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, также всем пассажирам, отправляющимся в поездку в субботу, 31 декабря, достанутся сладкие подарки. Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныцы".

Сотрудники предприятия решили обеспечить пассажирам хорошее настроении и праздничную атмосферу, украсив фасады домов, залы ожидания, сервис-центры и залы повышенной комфортности гирляндами и иллюминацией. На территории вокзалов и площадей были установлены украшенные новогодние елки.

Кроме того, во время праздников на вокзалах будут слышны приветствия "Укрзализныцы" по громкой связи, а в залах ожидания запустят трансляцию новогодних программ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пассажиров первого рейса поезда "Киев - Львов - Перемышль" на перроне встречал Санта Клаус.

Теги материала: Украина, Укрзализныця, Новый год, праздник, пассажиры, проводник, поезд
Новости СМИ2
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