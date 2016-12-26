В Квартале 95 высмеяли национализацию ПриватБанка

MIGnews.com.ua

Комики студии "Квартал-95" поделились своим мнением об основных последствиях национализации ПриватБанка. Они саркастически прокомментировали новогодние очереди, которые в конце 2016 года можно увидеть не в супермаркетах, а около банкоматов ПриватБанка. Соответствующее видео, набравшее больше 127 тысяч просмотров, опубликовано на канале Студия Квартал 95 Online в YouTube.

Юмористы Квартала-95 поведали о символичности гривны, за которую государством был приобретен банк, и судьбе людей, взявших в нем кредит. Первым анализировать национализацию начал ведущий рубрики новостей "Вечернего Киева" Валерий Жидков.

Он подчеркнул, что в нынешнем году в супермаркетах сложно увидеть привычные очереди, одной из причин такого события ведущий навал очереди около банкоматов ПриватБанка. Жидков заявил, что в День Святого Николая информация о национализации банка стала главным сюрпризом, добавив, что в тот же день состоялись выступления Гройсмана, Порошенко и Гонтаревой, на которых они сообщили, что никаких причин для паники нет.

"Естественно, эти заявления как раз и стали главной причиной паники среди населения", - подытожил Жидков.