Первый трейлер фильма "Чужой: Завет" набрал уже более 5 млн просмотров

MIGnews.com.ua

В интернете опубликовали первый трейлер приквела легендарной франшизы о Чужих - "Чужой: Завет".

В фильме сюжет крутится вокруг выживших членов команды "Прометея" Элизабет и андроида Дэвида, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров.

Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов - Рай.

В украинский прокат фильм "Чужой: Завет" выйдет 3 августа 2017 года. Режиссером картины выступил знаменитый режиссер Ридли Скотт. которому и принадлежат все части франшизы.

Это уже 6-ой по счету фильм из одной тематики. Также запланированы съемки 7-ой части.