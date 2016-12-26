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Первый трейлер фильма "Чужой: Завет" набрал уже более 5 млн просмотров
26.12.2016 12:44

Первый трейлер фильма "Чужой: Завет" набрал уже более 5 млн просмотров  Видеорепортаж

В интернете опубликовали первый трейлер приквела легендарной франшизы о Чужих - "Чужой: Завет".

В фильме сюжет крутится вокруг выживших членов команды "Прометея" Элизабет и андроида Дэвида, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров.

Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов - Рай.

В украинский прокат  фильм "Чужой: Завет" выйдет 3 августа 2017 года. Режиссером картины выступил знаменитый режиссер Ридли Скотт. которому и принадлежат все части франшизы.

Это уже 6-ой по счету фильм из одной тематики. Также запланированы съемки 7-ой части.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Знаменитый режиссер Ридли Скотт заявил, что фильм "Чужой: Завет", будет экстремальным для телезрителя. Скотт отметил, что будущая лента получит рейтинг R.

Теги материала: фильм, Ридли Скотт, трейлер, франшиза
Новости СМИ2
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