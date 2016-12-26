Аваков пообещал до июля заменить все старые МРЭО на новые сервисные центры

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что принятый бюджет системы МВД на 2017 год – это бюджет прогресса и развития. Данная информация обнарордована на официальном сайте МВД Украины.

По словам Авакова, для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям бюджет 2017 года является прогрессивным, поскольку предусмотрены расходы в сумме 3878,8 миллионов гривен, что на 1431,5 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.

"Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен", - отметил министр.

Помимо этого, Государственная миграционная служба, Национальная гвардия и Государственная приграничная служба получили бюджет для развития и роста.

"Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу следующего года – обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старым паспортам. По этим карточками, об этом мы скажем чуть позже, будет безвизовый въезд в некоторые страны", - отметил Аваков.

Уровень финансирования на 2017 год Государственной пограничной службы, уверен Аваков, позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

"Пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые интегрированы с системами Интерпола, Европола и нашими базами. Наша граница не должна быть проходным двором и должна отсекать преступников", - отметил Арсен Аваков.

Также министр утверждает, для того, чтобы обеспечить динамику заработной платы, которую будут получать переподготовленные офицеры полиции, дополнительного финансирования в размере 3 млрд. гривен потребует Национальная полиция Украины.

"Мы на эту тему говорили с премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие будет иметь бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов", - добавил глава МВД.

Арсен Аваков отметил, что бюджет также позволит до июля 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.

"По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год", - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 24 декабря, в Мариуполе прошла презентация современной системы видеоконтроля за происходящем в городе.