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В РФ полностью запретили продажу "Боярышника"
26.12.2016 11:40

В РФ полностью запретили продажу "Боярышника"

В понедельник, 26 декабря, в России вступил  в силу временный запрет на розничную продажу непищевой продукции, которая в своем составе содержит спирт. Тем не менее есть и исключение, которое касается парфюмерной продукции, а также стекломоющих жидкостей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Запрет на продажу должны осуществить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Он будет действовать на протяжении как минимум 30 суток.

Под остановку продажи подпадают товары, которые в своем составе содержат более 25% спирта от всего объема в готовой продукции.

В связи с этим на 30 суток запрещена продажа концентрата для принятия ванн "Боярышник". От его употребления на протяжении недели в Иркутске умерли более 70 человек.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, по делу о гибели 76 человек, отравившихся суррогатным средством для ванны "Боярышник", Ленинский районный суд Иркутска (Россия) арестовал еще четырех человек.

Теги материала: Россия, запрет, продажа, Роспотребнадзор
Новости СМИ2
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