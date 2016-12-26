В РФ полностью запретили продажу "Боярышника"

В понедельник, 26 декабря, в России вступил в силу временный запрет на розничную продажу непищевой продукции, которая в своем составе содержит спирт. Тем не менее есть и исключение, которое касается парфюмерной продукции, а также стекломоющих жидкостей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Запрет на продажу должны осуществить как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Он будет действовать на протяжении как минимум 30 суток.
Под остановку продажи подпадают товары, которые в своем составе содержат более 25% спирта от всего объема в готовой продукции.
В связи с этим на 30 суток запрещена продажа концентрата для принятия ванн "Боярышник". От его употребления на протяжении недели в Иркутске умерли более 70 человек.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, по делу о гибели 76 человек, отравившихся суррогатным средством для ванны "Боярышник", Ленинский районный суд Иркутска (Россия) арестовал еще четырех человек.