Минобороны: За прошедшую неделю на Светлодарской дуге погибли 18 российских военных

MIGnews.com.ua

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что на Донбассе в ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Согласно данной информации, за прошедшую неделю, в результате попыток противника занять новые позиции на Светлодарской дуге и нарушений во время транспортировки оружия и боеприпасов, неудовлетворительных условий службы и медицинского обеспечения увеличилось количество погибших и травмированных военных РФ.

"В период 19-25 декабря потери противника составили: 18 военнослужащих убитыми и 38 ранеными", - сообщают в Главном управлении.

Также отмечается, что в больницах Луганска введен режим ограничения доступа посетителей в связи с сокрытием размещения большого количества раненых военных РФ.

"Морг главной городской больницы заполнен убитыми российскими военнослужащими. В медицинских заведениях на временно оккупированных территориях Луганской области проводится выписка больных гражданских лиц для освобождения мест раненым военнослужащим", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 25 декабря, в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге.

В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших. Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках минских договоренностей.