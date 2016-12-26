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В Киеве перекрыли движение на Контрактовой площади
26.12.2016 10:50

В Киеве перекрыли движение на Контрактовой площади

В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий на дорогах столицы будет ограничено автомобильное движение. Так, до 9 января движение транспорта на Контрактовой площади перекрыли.

Об этом сообщает сайт Подольской РГА.

"Вниманию водителей! Контрактовую площадь перекроют до 9 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что Контрактовую площадь перекрыли на участке от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного.

Стоит проинформировать, что движение транспорта полностью возобновят после окончания работы новогодне-рождественской ярмарки.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с терактом, который произошел в Берлине, в европейских странах усилили меры безопасности в общественных местах на время проведения праздничных мероприятий.

В Министерстве внутренних дел Украины призвали украинцев быть осторожным и воздержаться от посещения мест массового скопления людей во время новогодне-рождественских праздников в Европе из-за угрозы терактов.

Теги материала: Контрактовая площадь, Киев, транспорт, дорога, праздники, Новый год, Рождество
Новости СМИ2
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