В Киеве перекрыли движение на Контрактовой площади

MIGnews.com.ua

В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий на дорогах столицы будет ограничено автомобильное движение. Так, до 9 января движение транспорта на Контрактовой площади перекрыли.

Об этом сообщает сайт Подольской РГА.

"Вниманию водителей! Контрактовую площадь перекроют до 9 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что Контрактовую площадь перекрыли на участке от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного.

Стоит проинформировать, что движение транспорта полностью возобновят после окончания работы новогодне-рождественской ярмарки.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с терактом, который произошел в Берлине, в европейских странах усилили меры безопасности в общественных местах на время проведения праздничных мероприятий.