В туннеле киевского метро запустили дрон: обнародовано видео

MIGnews.com.ua

Руководство киевского метрополитена выложило видео, снятое квадрокоптером в ночной подземке. Соответствующее сообщение со ссылкой на ролик появилось в аккаунте столичного метро в Twitter.

"Среди шквала новостей едва не пропустили квадросъемки ночного метро. Вам будет интересно!" - говорится в сообщении.

Ранее метрополитен распространил в социальных сетях сообщение о том, что проводится розыгрыш на путешествие в ночное метро.

Видео начинается со сьемок платформы станции "Вокзальная", где находится очень много рабочих в ярких оранжевых жилетах и посетителей. После этого он "поднимается" по эскалатору вверх, а также спускается в ночные туннели.