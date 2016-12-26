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В туннеле киевского метро запустили дрон: обнародовано видео
26.12.2016 10:47

В туннеле киевского метро запустили дрон: обнародовано видео  Видеорепортаж

Руководство киевского метрополитена выложило видео, снятое квадрокоптером в ночной подземке. Соответствующее сообщение со ссылкой на ролик появилось в аккаунте столичного метро в Twitter.

"Среди шквала новостей едва не пропустили квадросъемки ночного метро. Вам будет интересно!" - говорится в сообщении.

Ранее метрополитен распространил в социальных сетях сообщение о том, что проводится розыгрыш на путешествие в ночное метро.

Видео начинается со сьемок платформы станции "Вокзальная", где находится очень много рабочих в ярких оранжевых жилетах и посетителей. После этого он "поднимается" по эскалатору вверх, а также спускается в ночные туннели.  

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в сети появилось видео взрыва в вестибюле станции метро "Коломенская" (Москва) - этот момент зафиксировала камера видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля. 

Теги материала: метро, Киев, видео, экскурсия
Новости СМИ2
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