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Новая дорожная полиция: какой она будет
26.12.2016 10:41

Новая дорожная полиция: какой она будет  Видеорепортаж

Летом 2017 года на трассах Украины появится новая дорожная полиция, которая полностью заменит ГАИ на дорогах за городом, пишет Сегодня.  

"Дорожники" будут следить за соблюдением ПДД на трассах международного и национального значения, а в случае необходимости даже задерживать преступников.

"Сейчас на большинстве трасс еще работает ГАИ. Работа дорожной полиции не будет в корне отличаться от задач патрульной, но станет более специализированной, - говорит спикер МВД Артем Шевченко. - Патрульные работают в черте города, а дорожная полиция будет следить только на трассах государственного и международного значения".

По его словам, к лету первые патрули появятся на некоторых трассах, а к концу 2017 года планируют охватить все дороги страны. На груди новых инспекторов, как и у патрульних, будет видеокамера для фиксации происходящего, а вместо традиционной "полосатой палки" - жезл с красным диском на конце.

Зарплату работникам дорожнього патруля планируют установить на том же уровне, что и у патрульных полицейских - около 8 тыс. грн в месяц. Для них также закупят новые авто – количество и цена авто пока неизвестны.

Для отбора новых дорожных полицейских МВД объявит конкурс, который будет включать в себя два этапа. "Для участия в нем нужно будет подать пакет документов, заполнить анкету, - рассказывает Шевченко. - Затем кандидаты пройдут детальный отбор полицейской комиссии (тест на знание законодательства, физподготовку, состояние здоровья - ред..) и пройдут обучение".

На работу в дорожную полицию приглашают людей любой специальности, в том числе и бывших сотрудников ГАИ. "Если работник оставил службу, но отвечает всем требованиям и прошел отбор - я не вижу преград для его работы в подразделении", - говорит замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

По его словам, в августе на трассы выйдут около 1500 новых дорожных полицейских, а к декабрю - еще 1100 человек.

Бушуев также рассказал о том, что в следующем году в Украине хотят дополнительно закупить новую униформу для полиции - патрульных, участковых, ювенальной полиции, дежурной службы и спецподразделений. "Разные части формы изнашиваются по-разному. Где-то нужно закупить куртки, а где-то - штаны. В прошлом году полностью обеспечить патрульных формой мы не смогли, поэтому докупим в этом году", - пояснил Бушуев.

На дозакупку формы нужно более 1 млрд гривен. Из бюджета планируют выделить примерно 100 млн грн, а остальное покрыть за счет иностранных партнеров из Канады, Японии, США, Китая и Польши.

Ранее Бушуев рассказал журналистам, что руководство Национальной полиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. По его словам, в парламенте уже зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, запуск дорожной патрульной службы на территории всей Украины планируется уже через полгода, а окончательное формирование нового патруля завершиться в конце 2017 года.  

Теги материала: полиция, дороги, ГАИ, Украина
Новости СМИ2
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