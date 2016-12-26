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Высота украинской телерадиовышки в Чонгаре уже достигла 90 метров: появилось фото
26.12.2016 10:20

Высота украинской телерадиовышки в Чонгаре уже достигла 90 метров: появилось фото

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что высота телерадиовышки в Чонгаре, которая будет давать сигнал на Крым, уже достигла 90 метров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что башня строится в селе Чонгар Генического района Херсонской области. Ее полная высота, по завершении строительных работ, должна составить 150 метров.

По словам Костинского, через два дня состоится конкурс на чонгарские частоты. Во вторник, 27 декабря, Нацсовет выберет четырех победителей. Самые мощные радиостанции и будут вещать на территорию Крыма.

Известно также, что развитие вещания в Херсонской области и на территорию крымского полуострова осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при МИП.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться.

Стоит отметить, что уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 миллиарда рублей, но в отрасли считают, что цена занижена.

Теги материала: вышка, телевидение, радиовещание, Крым
Новости СМИ2
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