Высота украинской телерадиовышки в Чонгаре уже достигла 90 метров: появилось фото

MIGnews.com.ua

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что высота телерадиовышки в Чонгаре, которая будет давать сигнал на Крым, уже достигла 90 метров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что башня строится в селе Чонгар Генического района Херсонской области. Ее полная высота, по завершении строительных работ, должна составить 150 метров.

По словам Костинского, через два дня состоится конкурс на чонгарские частоты. Во вторник, 27 декабря, Нацсовет выберет четырех победителей. Самые мощные радиостанции и будут вещать на территорию Крыма.

Известно также, что развитие вещания в Херсонской области и на территорию крымского полуострова осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при МИП.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться.