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Стала известна причина смерти Джорджа Майкла
26.12.2016 09:23

Стала известна причина смерти Джорджа Майкла

Менеджер знаменитого британского певца Джорджа Майкла сообщил. что причиной смерти стал сердечный приступ, передает ВВС.

Сер Элтон Джон рассказал, что он глубоко шокирован новостью о кончине своего любимого друга и замечательного артиста.

Партнер Майкла по дуэту Wham! Эндрю Риджли сказал, что его сердце разбито.

Известно, что в 2011 году Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и был на грани жизни и смерти. Также из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Напомним, Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. За свою карьеру певец получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

Майкл в последнее время не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как находясь под воздействием наркотических средств разбил свое авто.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в рождественские выходные скончался легендарный британский певец Джордж Майкл.

Теги материала: Майкл, смерть, причина, звезда
Новости СМИ2
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