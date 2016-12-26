Стала известна причина смерти Джорджа Майкла

MIGnews.com.ua

Менеджер знаменитого британского певца Джорджа Майкла сообщил. что причиной смерти стал сердечный приступ, передает ВВС .

Сер Элтон Джон рассказал, что он глубоко шокирован новостью о кончине своего любимого друга и замечательного артиста.

Партнер Майкла по дуэту Wham! Эндрю Риджли сказал, что его сердце разбито.

Известно, что в 2011 году Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и был на грани жизни и смерти. Также из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Напомним, Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. За свою карьеру певец получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

Майкл в последнее время не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как находясь под воздействием наркотических средств разбил свое авто.