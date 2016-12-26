ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
По всей территории Украины пройдет кратковременный снег
26.12.2016 08:54

По всей территории Украины пройдет кратковременный снег

В понедельник, 26 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода, по всей территории страны пройдет небольшой кратковременный снег, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается небольшой снег с переходом в небольшой дождь.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Как сообщается, на западе ожидаются сложные погодные условия - дождь и гололед. Днем +2...+4. В Луцке и во Львове +3...+5. Ночью подморозит до -2...-4.

На севере и в центре сегодня переменная облачность без осадков. Днем температура составит -1...+1, ночью -2...-4.

На востоке также будет день без осадков. Дневная температура 0...-2, ночью ожидается небольшой мороз до -2...-6.

Согласно прогнозам, на юге и в Крыму переменная облачность без осадков. Днем будет плюсовая температура: +1...+3. Ночью похолодает до 0...-4.

Стоит также отметить, что в Киеве установится пасмурная погода, ранним утром ожидается небольшой снег, вечером — небольшой дождь, днем без осадков.  Днем температура воздуха составит -1...+1, ночью -2...-4.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, на восточный берег Филиппин обрушился мощный тайфун "Нок-Тен".

Тайфун обрушился после обеда на провинцию Катандуанес, ее жители лишились электричества и связи, также движение на всех дорогах парализовало. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших не сообщается.

Теги материала: погода, Украина, страна, дождь, снег, облака, солнце
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Укргидрометцентр: На выходные украинцев ждет влажная и теплая погода
Важное
Укргидрометцентр: На выходные украинцев ждет влажная и теплая погода
Украина не получила титул страны 2016 года
Важное
Украина не получила титул страны 2016 года
Сахару засыпало снегом впервые за 37 лет
Важное
Сахару засыпало снегом впервые за 37 лет  Фоторепортаж
Укргидротметцентр: На днях Украину ждет потепление
Важное
Укргидротметцентр: На днях Украину ждет потепление
Водителям на заметку: Полиция предупреждает о гололедице
Важное
Водителям на заметку: Полиция предупреждает о гололедице
В "Киевавтодоре" назвали причину плохих дорог
Важное
В "Киевавтодоре" назвали причину плохих дорог

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 26 декабря – 1 января
26.12.2016
Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика