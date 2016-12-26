По всей территории Украины пройдет кратковременный снег

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода, по всей территории страны пройдет небольшой кратковременный снег, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается небольшой снег с переходом в небольшой дождь.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Как сообщается, на западе ожидаются сложные погодные условия - дождь и гололед. Днем +2...+4. В Луцке и во Львове +3...+5. Ночью подморозит до -2...-4.

На севере и в центре сегодня переменная облачность без осадков. Днем температура составит -1...+1, ночью -2...-4.

На востоке также будет день без осадков. Дневная температура 0...-2, ночью ожидается небольшой мороз до -2...-6.

Согласно прогнозам, на юге и в Крыму переменная облачность без осадков. Днем будет плюсовая температура: +1...+3. Ночью похолодает до 0...-4.

Стоит также отметить, что в Киеве установится пасмурная погода, ранним утром ожидается небольшой снег, вечером — небольшой дождь, днем без осадков. Днем температура воздуха составит -1...+1, ночью -2...-4.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, на восточный берег Филиппин обрушился мощный тайфун "Нок-Тен".

Тайфун обрушился после обеда на провинцию Катандуанес, ее жители лишились электричества и связи, также движение на всех дорогах парализовало. В настоящее время никакой информации о жертвах и пострадавших не сообщается.