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В Германии ощутимо возросло количество беженцев из Турции
26.12.2016 08:34

В Германии ощутимо возросло количество беженцев из Турции

Со времени попытки переворота в Турции в июле этого года количество просьб о получении убежища от ее граждан в Германии ощутимо возросло. Такие данные приводят издания медиагруппы Funke ответ правительства на парламентский запрос, передает Deutsche Welle.

Только с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение статуса беженца. В то время, как в 2015 году таких запросов от граждан Турции было всего 1767, констатировали в германском правительстве.

Однако, немецкие власти не комментируют, с чем связан такой рост.

"Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.

Впрочем, федеральное правительство Германии не подтвердило связь попытки путча летом и притока просителей убежища. "Спекуляции относительно возможных причин того, почему растут показатели, правительство не исследовал", - отметили чиновники. По их данным, около 80 % тех, кто просит убежища в Германии, - курды.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что скандальное убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было спланировано, поэтому данное событие не было личной инициативой преступника.

Теракты, которые произошли в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и убийство российского посла "взаимосвязаны и являются цепью единого плана", считает Глава МВД Турции.

Теги материала: Турция, Германия, беженцы, приют, убежище
Новости СМИ2
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