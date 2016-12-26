В Германии ощутимо возросло количество беженцев из Турции

MIGnews.com.ua

Со времени попытки переворота в Турции в июле этого года количество просьб о получении убежища от ее граждан в Германии ощутимо возросло. Такие данные приводят издания медиагруппы Funke ответ правительства на парламентский запрос, передает Deutsche Welle.

Только с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение статуса беженца. В то время, как в 2015 году таких запросов от граждан Турции было всего 1767, констатировали в германском правительстве.

Однако, немецкие власти не комментируют, с чем связан такой рост.

"Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.

Впрочем, федеральное правительство Германии не подтвердило связь попытки путча летом и притока просителей убежища. "Спекуляции относительно возможных причин того, почему растут показатели, правительство не исследовал", - отметили чиновники. По их данным, около 80 % тех, кто просит убежища в Германии, - курды.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что скандальное убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было спланировано , поэтому данное событие не было личной инициативой преступника.

Теракты, которые произошли в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и убийство российского посла "взаимосвязаны и являются цепью единого плана", считает Глава МВД Турции.