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Сурков рассказал подробности обмена телами погибших на Светлодарской дуге
26.12.2016 07:51

Сурков рассказал подробности обмена телами погибших на Светлодарской дуге

Тела погибших украинских бойцов на Светлодарской дуге, которых офицеры гражданско-военного сотрудничества наконец забрали у российских оккупантов, прошли первичную судмедэкспертизу.

Об этом сообщил волонтер Александр Сурков на своей странице в Facebook.

Согласно заключению специалиста, "следов пыток и издевательств нет, смерть наступила в результате пулевых ранений".

"Инфа от тех, кто врать не обучен, это те, кто непосредственно вели переговоры и обеспечили весь процесс. Офицеры, которых я знаю лично с 2014 года. К сожалению, они категорически запрещают указывать свои имена", - написал Сурков.

Волонтер также утверждает, что тела отправлены в Днепр, где будет произведено уже полное освидетельствование.

"Фейкометы Гай и Кабакаев, если бы хотели и вправду разобраться в ситуации, то должны были ехать на место и убеждаться во всем лично, а не требовать "комиссий". Попасть "туда" несложно, поверьте, я бы даже машину выделил", - выразил он возмущение информацией двух волонтеров.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 25 декабря,  в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге.

В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших. Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

Теги материала: волонтер, Украина, передача, боевики, обмен, погибшие, офицеры, тела, военные эксперты
Новости СМИ2
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