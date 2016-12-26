Как мошенники из "кредитного отдела" зарабатывают на клиентах ПриватБанка

MIGnews.com.ua

Национализация ПриватБанка дает мошенникам новую возможность заработать – растерянным клиентам финучреждения стали поступать странные звонки от якобы сотрудников кредитного отдела, пишет Информатор.

В частности, мошенники предлагают оплатить кредит по новым реквизитам из-за прехода банка в государственную собственность. Об этом пишет пользователь Facebook Ирина Потемкина.

"Звонок с городского номера. Представляются сотрудниками ПриватБанка - кредитный отдел. Предлагают в связи со вновь открывшимися обстоятельствами с банком оплатить по кредиту на новые реквизиты", - пишет Ирина.

Кроме того, известна еще одна схема обмана клиентов банка: звонят якобы от "Ощадбанка" и предлагают перевести деньги с карты ПриватБанка Ощадбанка. Мошенники аргументируют процедуру объединением двух указанных банков и просят назвать личные данные. Об этом на том же Facebook написал пользователь соцсети Виктор Федосюк.

Если Вам поступают подобные звонки, не называйте личные данные, секретные номера карт и коды – связывайтесь с технической поддержкой ПриватБанка по круглосуточному номеру 3700 (звонок бесплатный по всей Украине).

Как сообщал MIGnews.com.uа, в процессе докапитализации летом 2016 года ПриватБанк стал собственником "Буковеля", компании "Бориваж", самолетов "Боинг" и многого другого. Теперь все это принадлежит государству.