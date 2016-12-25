Спасатели рассказали, как правильно установить новогоднюю елку

Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям призвали граждан страны соблюдать элементарные правила безопасности при установке новогодней ели, так как именно не следование требованиям часто приводит к различным происшествиям, среди которых и пожары. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В Государственной службе советуют размещать елку на устойчивой основе и соблюдать безопасную дистанцию между деревом и стенами, потолком, электрическими приборами. Елку запрещено устанавливать на высокой подставке, например, журнальном столике либо стуле, лучше всего поместить ее ствол в ведро с мокрым песком, который желательно периодически увлажнять.
Также ель нельзя украшать свечами, бенгальскими огнями, материалами, которые могут легко загореться, и сломанными либо самодельными электрическими гирляндами. Бенгальские огни и иные пиротехнические изделия зажигать возле дерева запрещено, как и использование пиротехники в помещении.
Сотрудники ведомства призывают не оставлять детей одних около елки с включенной гирляндой. Кроме того, для того, чтобы предотвратить пожар, лучше всего обработать дерево специальным огнестойким раствором.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, названы цены на елки и сосны, которые пользуются спросом в Новый год.