В Счастье состоялся обмен телами погибших на Светлодарской дуге

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 декабря, в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших. Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

"Во время предварительного осмотра установлено, что ребята получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре не обнаружено",- сказал координатор гуманитарного проекта Михаил Котелевский.

После проведения всех необходимых экспертиз тела погибших военных будут доставлены их семьям для захоронения.

Накануне в районе Светлодарской дуги на Донбассе, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, боевики обстреляли гуманитарную группу Вооруженных Сил Украины, которая пыталась забрать с поля боя тело военнослужащего противника.

"Сегодня на Светлодарской дуге, несмотря на предварительные договоренности трехсторонней контактной группы о введении режима прекращения огня на линии разграничения с 00:00 24 декабря, боевики обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200". Группа должна была забрать тело военнослужащего противника", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.