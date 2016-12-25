ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
В Белом Доме украинцы спели "Щедрик" и поразили тысячи американцев
25.12.2016 14:28

В Белом Доме украинцы спели "Щедрик" и поразили тысячи американцев

В субботу, 24 декабря, легендарная украинская песня "Щедрик" прозвучала в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов, сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что "Щедрик" звучал в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов: дуэта "Две скрипки" и джаз-бэнда "Наталья Лебедева - Трио".

МИД Украины акцентирует внимание на том, что наши исполнители стали единственными иностранцами, присоединенными к праздничной программе, зрителями которой стали тысячи американцев.

"Более того, украинцы единственные, кто выступал два дня подряд, а концерт, который планировался как 2-часовой, был продлен по просьбе зрителей и администрации на 30 минут, а затем еще на 30 минут. "Щедрику" исполняется 100 лет, и он снова завоевывает США", - добавили в МИД.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальный банк Украины 5 января 2016 года ввел в обращение две памятные монеты "Щедрик" номиналом 5 гривен из нейзильбера и 20 гривен из серебра. Также на видеохостинге Youtube появилось видео, созданное Национальным банком Украины, где продемонстрировано возникновение идеи рисунка на монете.

"Щедрик" - одна из самых популярных работ мастера хоровой миниатюры, автора порядка 200 обработок народных песен Николая Леонтовича. 

Теги материала: Белый Дом, США, Рождество, выступление
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [51] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова
Важное
Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова
Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира
Важное
Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира  Видеорепортаж
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Важное
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира, оскорбившего Трампа
Важное
Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира, оскорбившего Трампа
Клинтон, Роулинг и Бог попали в топ "наименее влиятельных людей 2016 года"
Важное
Клинтон, Роулинг и Бог попали в топ "наименее влиятельных людей 2016 года"
Рождественский выпуск шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом набрал более 20 млн просмотров
Важное
Рождественский выпуск шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом набрал более 20 млн просмотров  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика