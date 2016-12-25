В Белом Доме украинцы спели "Щедрик" и поразили тысячи американцев

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, легендарная украинская песня "Щедрик" прозвучала в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов, сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в Facebook .

Сообщается, что "Щедрик" звучал в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов: дуэта "Две скрипки" и джаз-бэнда "Наталья Лебедева - Трио".

МИД Украины акцентирует внимание на том, что наши исполнители стали единственными иностранцами, присоединенными к праздничной программе, зрителями которой стали тысячи американцев.

"Более того, украинцы единственные, кто выступал два дня подряд, а концерт, который планировался как 2-часовой, был продлен по просьбе зрителей и администрации на 30 минут, а затем еще на 30 минут. "Щедрику" исполняется 100 лет, и он снова завоевывает США", - добавили в МИД.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальный банк Украины 5 января 2016 года ввел в обращение две памятные монеты "Щедрик" номиналом 5 гривен из нейзильбера и 20 гривен из серебра. Также на видеохостинге Youtube появилось видео, созданное Национальным банком Украины, где продемонстрировано возникновение идеи рисунка на монете.

"Щедрик" - одна из самых популярных работ мастера хоровой миниатюры, автора порядка 200 обработок народных песен Николая Леонтовича.