В Сербии скончалась стюардесса, 40 лет назад выживая после падения с высоты 10 км

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В Сербии умерла бывшая стюардесса Весна Вулович, которая известна миру фактом выживания после падения с высоты 10 тысяч метров в 1972, когда ее самолет взорвался в небе, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное телевидение.

В пятницу, 23 декабря, было обнаружено тело 66-летней Вулович ее друзьями в ее квартире. Данных о причине смерти пока что нет.

Вулович вошла в Книгу рекордов Гиннеса за "выживание после самого высокого падения без парашюта" после того, как 26 января 1972 самолет югославской авиакомпании JAT взорвался на высоте 10 тысяч метров.

Женщина упала в горах территории бывшей Чехословакии, получив тяжелые травмы, в частности переломы основания черепа и обеих ног. Остальные 27 человек, находившиеся на борту погибли.

Вулович позднее заявляла, что "любит путешествовать и у нее нет никакого страха летать", несмотря на пережитые происшествия.