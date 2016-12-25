ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
В Сербии скончалась стюардесса, 40 лет назад выживая после падения с высоты 10 км
25.12.2016 12:10

В Сербии скончалась стюардесса, 40 лет назад выживая после падения с высоты 10 км  Фоторепортаж

В Сербии умерла бывшая стюардесса Весна Вулович, которая известна миру фактом выживания после падения с высоты 10 тысяч метров в 1972, когда ее самолет взорвался в небе, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное телевидение.

В пятницу, 23 декабря, было обнаружено тело 66-летней Вулович ее друзьями в ее квартире. Данных о причине смерти пока что нет.

Вулович вошла в Книгу рекордов Гиннеса за "выживание после самого высокого падения без парашюта" после того, как 26 января 1972 самолет югославской авиакомпании JAT взорвался на высоте 10 тысяч метров.

Женщина упала в горах территории бывшей Чехословакии, получив тяжелые травмы, в частности переломы основания черепа и обеих ног. Остальные 27 человек, находившиеся на борту погибли.

Вулович позднее заявляла, что "любит путешествовать и у нее нет никакого страха летать", несмотря на пережитые происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во Франции умерла популярная в 1930-1940-е годы певица, Лео Маржан. Стоит отметить,  что в 1941 году она записала одну из самых известных любовных композиций своего времени -  Seule ce soir. Песня об одиночестве людей, разделенных войной, была очень актуальной в то время.

Теги материала: Сербия, смерть, стюардесса, рекорд
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире
Важное
На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире  Фоторепортаж
Внук Иосифа Сталина скончался в Москве
Важное
Внук Иосифа Сталина скончался в Москве
Специалисты подтвердили четвертую смерть от гриппа в Украине
Важное
Специалисты подтвердили четвертую смерть от гриппа в Украине
Грипп унес еще одну жизнь
Важное
Грипп унес еще одну жизнь
Восьмая книга о Гарри Поттере бьет рекорды по продажам
Важное
Восьмая книга о Гарри Поттере бьет рекорды по продажам
Знаменитости, которые покинули нас в 2016 году
Важное
Знаменитости, которые покинули нас в 2016 году  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"
Эксклюзив  Пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная"  Видеорепортаж
25.12.2016
В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара
Эксклюзив  В Киеве горит рынок возле "Лесной": появилось видео масштабного пожара  Видеорепортаж
25.12.2016
Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика