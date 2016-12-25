В Сербии скончалась стюардесса, 40 лет назад выживая после падения с высоты 10 км

В Сербии умерла бывшая стюардесса Весна Вулович, которая известна миру фактом выживания после падения с высоты 10 тысяч метров в 1972, когда ее самолет взорвался в небе, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местное телевидение.
В пятницу, 23 декабря, было обнаружено тело 66-летней Вулович ее друзьями в ее квартире. Данных о причине смерти пока что нет.
Вулович вошла в Книгу рекордов Гиннеса за "выживание после самого высокого падения без парашюта" после того, как 26 января 1972 самолет югославской авиакомпании JAT взорвался на высоте 10 тысяч метров.
Женщина упала в горах территории бывшей Чехословакии, получив тяжелые травмы, в частности переломы основания черепа и обеих ног. Остальные 27 человек, находившиеся на борту погибли.
Вулович позднее заявляла, что "любит путешествовать и у нее нет никакого страха летать", несмотря на пережитые происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во Франции умерла популярная в 1930-1940-е годы певица, Лео Маржан. Стоит отметить, что в 1941 году она записала одну из самых известных любовных композиций своего времени - Seule ce soir. Песня об одиночестве людей, разделенных войной, была очень актуальной в то время.