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На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире
25.12.2016 10:34

На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире  Фоторепортаж

Правительство Шри-Ланки заявило о создании в столице страны, городе Коломбо, самой большой искусственной елки в мире, передает Корреспондент.

Праздничное дерево создано из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней, высотой 73 метра.

Организаторы рассказали, что их творение явяляется символом взаимопонимания между представителями разных религий. Также авторы идеи уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

Последний рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу.

Напомним, жители Шри-Ланки исповедуют в основном буддизм, индуизм или ислам и все же в стране есть и немало католиков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории столичного Национального Экспоцентра установили первую в Украине цифровую елку, которая создана из светодиодных экранов и ее можно также использовать для того, чтобы сообщать важную информацию.

Теги материала: Шри-Ланка, елка, создание, рекорд
Новости СМИ2
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