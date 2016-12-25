На Шри-Ланке установили рекорд: самая большая искусственная елка в мире

Правительство Шри-Ланки заявило о создании в столице страны, городе Коломбо, самой большой искусственной елки в мире, передает Корреспондент.
Праздничное дерево создано из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней, высотой 73 метра.
Организаторы рассказали, что их творение явяляется символом взаимопонимания между представителями разных религий. Также авторы идеи уже подали заявку на включение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.
Последний рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу.
Напомним, жители Шри-Ланки исповедуют в основном буддизм, индуизм или ислам и все же в стране есть и немало католиков.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории столичного Национального Экспоцентра установили первую в Украине цифровую елку, которая создана из светодиодных экранов и ее можно также использовать для того, чтобы сообщать важную информацию.