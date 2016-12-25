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Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова
25.12.2016 09:59

Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова

В воскресенье, 25 декабря, католики всего мира отмечают один из самых больших праздников – Рождество. Официальным государственным праздником этот день объявлен в более чем 145 странах мира, при этом он является еще и одним из самых религиозных торжеств.

Папа Римский Франциск уже отслужил праздничную мессу в честь Рождества Христова. Папа Франциск отметил, что сегодня светлый праздник " стал заложником материализма". Он не забыл упомянуть и о людях, которые сейчас страдают от голода и других лишений, а также мигрантов. Кроме этого понтифик говорил и о ситуации в Сирии, и в Алеппо, в частности. В полдень Папа Римский с балкона собора Святого Петра обратится к католикам всего мира с посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру"). 

Празднование Рождества продолжается восемь дней – с 25 декабря по 1 января, таким образом, составляя Октаву Рождества. На каждый из восьми дней выпадает свой праздник.

Тем не менее, что окончанием периода Октавы Рождества праздники не заканчиваются. А продолжаются вплоть до праздника Крещения, который приходится на первое воскресенье за Богоявлением 6 января.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, на своей официальной странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Теги материала: католики, Рождество, праздник, Папа Римский
Новости СМИ2
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