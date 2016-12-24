В Мариуполе продемонстрировали первую в Украине систему видеоконтроля за ситуацией в городе

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, в Мариуполе прошла презентация современной системы видеоконтроля за происходящем в городе. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Во время презентации, на которой присутствовал руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, полицейские Донецкой области рассказали, какие функции может выполнять система. Так, у сотрудников правоохранительных органов появилась возможность в режиме реального времени следить за перемещением разыскиваемых авто, благодаря установленным в городе камерам.

Также система способна регистрировать и анализировать крупные массивы информации, учитывая несколько параметров: окружающую обстановку, тип, марку, модель и цвет авто, его номерной знак, с помощью системы можно искать совпадения по лицам.

Нововведение позволит проводить анализ нужных данных за промежуток времени, который задаст оператор. Если разыскиваемый автомобиль будет найден, система выделит номерной знак нарушителя и проинформирует оператора звуковым сигналом.

В настоящее время операторы занимаются обработкой информации с 37 видеокамер, в будущем это число возрастет до 70.

Кроме того, сообщается, что пока система действует только в Мариуполе, это первый сервисно-аналитический центр в Украине и четвертый по уровню технического обеспечения в мире.