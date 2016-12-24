Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 декабря, на своей официальной странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, сделанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - говорится в поздравлении главы государства.

Также Порошенко пожелал всем мира, семейного тепла и веселых праздников.

В то же время президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки.

"В исторических судьбах украинского и еврейского народов много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле. Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в Фейсбуке.

Порошенко желает всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма.

Стоит отметить, что в этот день все христиане западного обряда отмечают Рождество. Праздник является символом рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Для справки: Рождество является главным праздником в католицизме. Три церковных богослужения происходят в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего.

Папа Иоанн Павел II, поляк по национальности, вернул ночную рождественскую службу в Ватикан, а потом эту традицию продолжил его преемник - Бенедикт XVI.