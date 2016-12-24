ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира
24.12.2016 18:12

Порошенко поздравил христиан с Рождеством и пожелал всем мира  Видеорепортаж

В субботу, 24 декабря, на своей официальной странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, сделанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - говорится в поздравлении главы государства.

Также Порошенко пожелал всем мира, семейного тепла и веселых праздников.

В то же время президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки.

"В исторических судьбах украинского и еврейского народов много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле. Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в непреодолимую силу правды и справедливости", - говорится в поздравлении главы государства на его странице в Фейсбуке.

Порошенко желает всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма.

Стоит отметить, что в этот день все христиане западного обряда отмечают Рождество. Праздник является символом рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Для справки: Рождество является главным праздником в католицизме. Три церковных богослужения происходят в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего.

Папа Иоанн Павел II, поляк по национальности, вернул ночную рождественскую службу в Ватикан, а потом эту традицию продолжил его преемник - Бенедикт XVI.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ уже достаточно хорошо научился различать тех политиков, кто готов заниматься реальными делами, и популистов всех цветов - "что с вилами, с косами".

Теги материала: Рождество, Петр Порошенко, поздравление, христиане
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Важное
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
"Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-132
Важное
"Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-132  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Рождественский выпуск шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом набрал более 20 млн просмотров
Важное
Рождественский выпуск шоу Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом набрал более 20 млн просмотров  Видеорепортаж
В Киеве открылась почтовая резиденция Святого Николая
Важное
В Киеве открылась почтовая резиденция Святого Николая
В США больной мальчик умер прямо на руках у Санта-Клауса
Важное
В США больной мальчик умер прямо на руках у Санта-Клауса
Порошенко подписал закон, необходимый для начала подготовки к Евровидению
Важное
Порошенко подписал закон, необходимый для начала подготовки к Евровидению

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
23.12.2016
Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
Эксклюзив  Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика