Летом Нацполиция будет патрулировать дороги по всей Украине

MIGnews.com.ua

Запуск дорожной патрульной службы на территории всей Украины планируется уже через полгода, а окончательное формирование нового патруля завершиться в конце 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам представителя департамента коммуникации Нацполиции Украины, Константина Бушуева, второй этап формирования новой полиции намечен на декабрь следующего года. Полицейские будут реагировать на любые проявления криминального характера, которые зафиксируют на участке патрулирования и применять нормы административного законодательства.

Кроме этого, руководство Национальной полиции пообещало, что после принятия законодательных изменений на дорогах станет в разы безопаснее.