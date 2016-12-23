Санта Клуаус встретил пассажиров первого рейса Киев-Перемышль

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, во время прибытия первого рейса поезда № 705/706 "Киев - Львов - Перемышль", на перроне пассажиров Интерсити+ ожидал Санта Клаус, который угостил всех прибывших конфетами, передает Укринформ .

"Сегодня мы стали свидетелями интеграционного прогресса, во время которого Украина реальными проектами входит в состав Европейского Союза. И это событие - только начало нашего пути. Такими темпами Львовская область превратится в большой пассажирский и транспортный узел. А создание новых транспортных сообщений - это не только комфорт для пассажиров, но и новые рабочие места", - заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Персонал Интерсити+ состоит из восьми стюардов, которые владеют иностранными языками, в том числе польским.

Глава комиссии инфраструктуры сейма Республики Польша Богдан Жонца озвучил совместные украино-польские планы, согласно которым будет расширено железнодорожное транспортное сообщение Украины и Европы, а именно планируется запуск скоростного экспресса "Киев-Париж" , который будет проходить через территорию Польши и Германии.