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Санта Клуаус встретил пассажиров первого рейса Киев-Перемышль
23.12.2016 21:47

Санта Клуаус встретил пассажиров первого рейса Киев-Перемышль

В пятницу, 23 декабря, во время прибытия первого рейса поезда № 705/706 "Киев - Львов - Перемышль", на перроне пассажиров Интерсити+ ожидал Санта Клаус, который угостил всех прибывших конфетами, передает Укринформ.

"Сегодня мы стали свидетелями интеграционного прогресса, во время которого Украина реальными проектами входит в состав Европейского Союза. И это событие - только начало нашего пути. Такими темпами Львовская область превратится в большой пассажирский и транспортный узел. А создание новых транспортных сообщений - это не только комфорт для пассажиров, но и новые рабочие места", - заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Персонал Интерсити+ состоит из восьми стюардов, которые владеют иностранными языками, в том числе польским.

Глава комиссии инфраструктуры сейма Республики Польша Богдан Жонца озвучил совместные украино-польские планы, согласно которым будет расширено железнодорожное транспортное сообщение Украины и Европы, а именно планируется запуск скоростного экспресса "Киев-Париж", который будет проходить через территорию Польши и Германии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ПАО "Укрзализныця" сообщило, что все договоренности с польской стороной заключены и новый скоростной поезд Интерсити+ № 705/706 "Киев - Львов - Перемышль" отправится в свой первый рейс из столицы Украины 23 декабря. Руководство позаботилось о пассажирах и постаралось максимально адаптировать стоимость проезда.

Теги материала: Укрзализныця, Польша, Интерсити+, Санта Клаус
Новости СМИ2
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