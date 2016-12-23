В России сеть супермаркетов АТБ назвали "жертвой антироссийской истерии"

MIGnews.com.ua

Ряд российских СМИ, включая агентство Росбалт и ИА "Национальные интересы" опубликовали материалы о проблемах предпринимателей из-за обвинений в связях с Россией. Об этом сообщает Comments.ua.

"Очередной жертвой антироссийской истерии стала украинская торговая сеть АТБ, которую "националисты" обвиняют в "работе на страну-агрессора". Союз ветеранов АТО (в который входят участники боевых действий на Донбассе) на днях провел демонстративную акцию устрашения, облив краской, символизирующей кровь, один из магазинов, входящих в сеть супермаркетов АТБ", - цитирует издание фрагмент статьи ИА "Национальные интересы".

Также, как отмечается, они потребовали от торговой сети закрыть магазины в Крыму и так называемых ЛНР и ДНР. Пикетчики обвинили АТБ в уплате налогов в российскую казну и пригрозили более масштабными акциями. После этого группа депутатов парламента Украины обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить опубликованные факты и применить к АТБ жесткие санкции. Кроме того в СМИ стала обсуждаться идея национализации супермаркетов.

Российское издание напоминает, что торговая сеть АТБ является одним из лидеров рынка ритейла Украины. При этом у них большая сеть в России под вывеской "ПУД".

"Помимо объектов торговли, располагающихся на территории Украины, собственникам сети принадлежат магазины ПУД, работающие в Крыму. Управляющая магазинами в Крыму "Инвестиционная Строительная Компания" (ИСК) зарегистрирована в Симферополе. В 2015 году она получила 9 млрд 792 млн рублей торговой выручки, объем налоговых отчислений составил 293 млн рублей. Украинские СМИ называли бенефициаром сети АТБ российского бизнесмена Константина Малофеева. До этого все последние годы официальными совладельцами сети АТБ" были украинские граждане Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун", добавляет российское издание.

"Недавно украинские СМИ распространили информацию о планах другого российского предпринимателя, Михаила Фридмана, инвестировать в сеть АТБ до $3 млрд, - продолжает агентство. - Как ранее сообщали российские СМИ, украинская торговая сеть АТБ планирует расширение своего присутствия в России. Речь шла о развитии крымского формата магазинов шаговой доступности ПУД. Как отмечают эксперты, если планам российских инвестиций в торговую сеть соседней страны суждено сбыться, то АТБ станет легкой мишенью для наравне со Сбербанком России и "Лукойлом".

Как сообщал MIGnews.com.uaполитолог Наталья Белоус заявила, что деятельность структуры АТБ на неподконтрольных украинским властям территориях просто шокируют - транспорт АТБ перевозил трупы боевиков на оккупированных территориях.