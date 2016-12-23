ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
В России сеть супермаркетов АТБ назвали "жертвой антироссийской истерии"
23.12.2016 21:10

В России сеть супермаркетов АТБ назвали "жертвой антироссийской истерии"

Ряд российских СМИ, включая агентство Росбалт и ИА "Национальные интересы" опубликовали материалы о проблемах предпринимателей из-за обвинений в связях с Россией. Об этом сообщает Comments.ua.

"Очередной жертвой антироссийской истерии стала украинская торговая сеть АТБ, которую "националисты" обвиняют в "работе на страну-агрессора". Союз ветеранов АТО (в который входят участники боевых действий на Донбассе) на днях провел демонстративную акцию устрашения, облив краской, символизирующей кровь, один из магазинов, входящих в сеть супермаркетов АТБ", - цитирует издание фрагмент статьи ИА "Национальные интересы".

Также, как отмечается, они потребовали от торговой сети закрыть магазины в Крыму и так называемых ЛНР и ДНР. Пикетчики обвинили АТБ в уплате налогов в российскую казну и пригрозили более масштабными акциями. После этого группа депутатов парламента Украины обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить опубликованные факты и применить к АТБ жесткие санкции. Кроме того в СМИ стала обсуждаться идея национализации супермаркетов.

Российское издание напоминает, что торговая сеть АТБ является одним из лидеров рынка ритейла Украины. При этом у них большая сеть в России под вывеской "ПУД".

"Помимо объектов торговли, располагающихся на территории Украины, собственникам сети принадлежат магазины ПУД, работающие в Крыму. Управляющая магазинами в Крыму "Инвестиционная Строительная Компания" (ИСК) зарегистрирована в Симферополе. В 2015 году она получила 9 млрд 792 млн рублей торговой выручки, объем налоговых отчислений составил 293 млн рублей. Украинские СМИ называли бенефициаром сети АТБ российского бизнесмена Константина Малофеева. До этого все последние годы официальными совладельцами сети АТБ" были украинские граждане Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун", добавляет российское издание.

"Недавно украинские СМИ распространили информацию о планах другого российского предпринимателя, Михаила Фридмана, инвестировать в сеть АТБ до $3 млрд, - продолжает агентство. - Как ранее сообщали российские СМИ, украинская торговая сеть АТБ планирует расширение своего присутствия в России. Речь шла о развитии крымского формата магазинов шаговой доступности ПУД. Как отмечают эксперты, если планам российских инвестиций в торговую сеть соседней страны суждено сбыться, то АТБ станет легкой мишенью для наравне со Сбербанком России и "Лукойлом".

Как сообщал MIGnews.com.uaполитолог Наталья Белоус заявила, что деятельность структуры АТБ на неподконтрольных украинским властям территориях просто шокируют - транспорт АТБ перевозил трупы боевиков на оккупированных территориях.

Теги материала: АТБ, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Политолог: Транспорт АТБ перевозил трупы боевиков на оккупированных территориях
Важное
Политолог: Транспорт АТБ перевозил трупы боевиков на оккупированных территориях
Очередной гумконвой из России выехал на Донбасс
Важное
Очередной гумконвой из России выехал на Донбасс
На черкасском комбинате "Финвал" открестились от возобновления торговых отношений с РФ
Важное
Эксклюзив  На черкасском комбинате "Финвал" открестились от возобновления торговых отношений с РФ
В 2017 году коммунальные тарифы в Крыму вырастут до показателей РФ
Важное
В 2017 году коммунальные тарифы в Крыму вырастут до показателей РФ
Появились фото недостроенного Керченского моста
Важное
Появились фото недостроенного Керченского моста  Фоторепортаж
Стало известно, в каких регионах Украины Россия разместила свои военные базы
Важное
Стало известно, в каких регионах Украины Россия разместила свои военные базы  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
Эксклюзив  Брат Найема не собирается возглавлять Нацполицию
23.12.2016
Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге
Эксклюзив  Шкиряк назвал число погибших боевиков на Светлодарской дуге  Видеорепортаж
23.12.2016
Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
Эксклюзив  Что, где, почем? Все, что нужно знать о покупке новогодней елки в Киеве
23.12.2016
Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
Эксклюзив  Восточный гороскоп: прогноз на 2017 год
23.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика