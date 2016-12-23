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Возле Новолуганского ВСУ установили блокпост
23.12.2016 20:54

Возле Новолуганского ВСУ установили блокпост

В пятницу, 23 декабря,  Вооруженные Силы Украины установили новый блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на "Светлодарской дуге", передает пресс-центр Министерства обороны на официальном сайте.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами потребления, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов. Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников", - говорится в заявлении Минобороны Украины.  

Также в сообщении говорится, что блокпост установили по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".

Украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил на персональной странице в Facebook, что 46-ой батальон "Донбасс-Украина" вошел в Новолуганское. Командир говорит, село контролируем полностью. Контрабандисты приуныли".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в течение 23 декабря незаконные вооруженные формирования с начала суток совершили 30 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, в том числе дважды стреляли по населенному пункту.

Теги материала: АТО, Донбасс, блокпост, Донецкая область
Новости СМИ2
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