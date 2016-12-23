Возле Новолуганского ВСУ установили блокпост

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, Вооруженные Силы Украины установили новый блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на "Светлодарской дуге", передает пресс-центр Министерства обороны на официальном сайте.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами потребления, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов. Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников", - говорится в заявлении Минобороны Украины.

Также в сообщении говорится, что блокпост установили по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".

Украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил на персональной странице в Facebook, что 46-ой батальон "Донбасс-Украина" вошел в Новолуганское. Командир говорит, село контролируем полностью. Контрабандисты приуныли".