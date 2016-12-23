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Папа Римский к Рождеству передаст украинцам EUR 6 млн
23.12.2016 20:28

Папа Римский к Рождеству передаст украинцам EUR 6 млн

В пятницу, 23 декабря, Ватикан к Рождеству отправит первый транш финансовой помощи для устранения гуманитарного кризиса в Украине. Сумма помощи составит шесть миллионов евро, передает пресс-служба Святого Престола.

Это лишь половина суммы, которую удалось собрать в церквях Европы по инициативе папы Римского Франциска. Деньги будут перечислены для украинцев, которые пострадали в результате военных действий на востоке страны.

Средства будут через высшую дипломатическую миссию Ватикана  направлены на финансирование проектов по оказанию гуманитарной помощи жителям востока страны.

Сбор средств стартовал 24 апреля, которое  Папа Римский Франциск объявил днем сбора пожертвований во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, которые пострадали в конфликте в восточной части страны.

Также Папа Римский дал поручение служителям украинского патриархата проанализировать количество тех, кто нуждается в оказании помощи, и подать эти данные в Ватикан. По его словам, помощь Ватикана в рамках гуманитарного проекта Папы Римского Франциска "Папа для Украины" будет предоставляться пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе адресно, а программы помощи будут утверждаться в Ватикане.

Часть денег будет переведена общественным организациям, которые занимаются переселенцами, вынужденными покинуть свои дома из-за военного конфликта.

Вместе со средствами Папа Франциск передал обращение, в котором выразил надежду, что помощь будет действительно оказана отчаянно нуждающимся, так как собрать эти деньги было не легко и попросил представителей украинской власти проконтролировать процесс и защитить благотворительные средства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 17 декабря, Папе Римскому Франциску исполнилось 80 лет, в честь чего он пригласил на обед восьмерых бездомных, живущих около площади Святого Петра в Ватикане.

Теги материала: Папа Римский, Папа Франциск, благотоврительность, переселенцы, финансовая помощь
Новости СМИ2
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