Украина может запустить Интерсити+ до Парижа

В пятницу, 23 декабря, ПАО "Укрзализныця" вместе с польским правительством обсуждают возможность запустить скоростной экспресс "Киев-Париж". Об этом сообщил глава комиссии инфраструктуры сейма Республики Польша Богдан Жонца, передает Zaxid.net.
"У нас большое количество хороших совместных планов. Подписали месяц назад меморандум про необходимость сообщения железнодорожного транспорта из Киева через Польшу, Германию в Париж. На это нужно время, но это вполне осуществимо", - сообщил Жонца.
Первоочередные планы, по словам польского представителя, увеличить количество поездов на маршруте Киев-Перемышль. Сейчас в этом направлении курсирует один экспресс, который за час после прибытия в Перемышль возвращается в Украину. В будущем планируется, чтобы совершалось два рейса - утренний и вечерний.
Сегодня первый рейс Интерсити + "Киев-Перемышль" прибыл в Польшу. Билеты поступили в продажу только 21 декабря, поэтому поезд прибыл в Перемышль всего с 76 пассажирами.
Вместе с пассажирами на данном рейсе присутствовали работники пограничной и таможенной службы. Со станции во Львове до станции Мостицкая проводят паспортный контроль.
По словам начальника отдела связи Тараса Штанько, в поезде оборудованы специальные портативные рабочие места для проведения процедуры контроля пассажиров.
В Медыке поезд делает остановку и паспортный контроль проводят польские пограничники.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря, состав скоростного электропоезда Интерсити+ № 705/706 "Киев - Львов - Перемышль" будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние от Киева до Перемышля за 7 часов 40 минут, в обратном направлении за 7 часов 7 минут. Стоимость билетов зависит от курса евро, но вполне доступна для граждан Украины.