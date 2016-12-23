Украина может запустить Интерсити+ до Парижа

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 декабря, ПАО "Укрзализныця" вместе с польским правительством обсуждают возможность запустить скоростной экспресс "Киев-Париж". Об этом сообщил глава комиссии инфраструктуры сейма Республики Польша Богдан Жонца, передает Zaxid.net .

"У нас большое количество хороших совместных планов. Подписали месяц назад меморандум про необходимость сообщения железнодорожного транспорта из Киева через Польшу, Германию в Париж. На это нужно время, но это вполне осуществимо", - сообщил Жонца.

Первоочередные планы, по словам польского представителя, увеличить количество поездов на маршруте Киев-Перемышль. Сейчас в этом направлении курсирует один экспресс, который за час после прибытия в Перемышль возвращается в Украину. В будущем планируется, чтобы совершалось два рейса - утренний и вечерний.

Сегодня первый рейс Интерсити + "Киев-Перемышль" прибыл в Польшу. Билеты поступили в продажу только 21 декабря, поэтому поезд прибыл в Перемышль всего с 76 пассажирами.

Вместе с пассажирами на данном рейсе присутствовали работники пограничной и таможенной службы. Со станции во Львове до станции Мостицкая проводят паспортный контроль.

По словам начальника отдела связи Тараса Штанько, в поезде оборудованы специальные портативные рабочие места для проведения процедуры контроля пассажиров.

В Медыке поезд делает остановку и паспортный контроль проводят польские пограничники.