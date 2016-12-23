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Укргидрометцентр: На выходные украинцев ждет влажная и теплая погода
23.12.2016 13:59

Укргидрометцентр: На выходные украинцев ждет влажная и теплая погода

На выходных в Украине ожидается падение атмосферного давления, с Балтики на территорию страны переместится порция влажного и более теплого воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не ожидаются, однако ночью в северных областяхможет пройти небольшой мокрый снег. По всей территории, кроме севера, ночью и утром ожидается туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В течение субботы температура будет меняться от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточной, южной частях, Карпатах и Закарпатье местами 4-9° мороза).

В столице 24 декабря ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах ожидается местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Центральная геофизическая обсерватория сообщила, что в Киеве 24 декабря самая высокая температура днем была 9,7° в 1995, 2015 годах, самая низкая ночью -25,6° в 1902 году.

В воскресенье, 25 декабря, в Украине прогнозируется небольшой и мокрый снег (в западных областях умеренный), лишь на востоке и юге без существенных осадков. На дорогах местами снова гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью температура 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных областях и в Карпатском регионе ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В столице 25 декабря также небольшой и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Теги материала: погода, Украина, прогноз, синоптики
Новости СМИ2
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