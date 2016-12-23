В сети появился первый трейлер украинского мультфильма "Похищенная принцесса"

Первый тизер украинского 3D-мультфильма "Похищенная принцесса" появился на канале Animagrad Animation Studio в YouTube.
По сюжету, странствующий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Милу, однако красавицу похищает злой колдун Черномор.
Руслан отправляется на поиски девушки и на встречу невероятным приключениям, однако и Мила может за себя постоять.
Организаторы сообщают, что мультфильм выйдет на экраны 7 марта 2018 года.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в прокате стартовал первый украинский мультипликационный фильм в формате 3D – "Никита Кожемяка". Создатели ленты выразили надежду на то, что их работа понравится и мировому зрителю. Так, "Никиту Кожемяку" покажут в кинозалах Европы, США, Японии, Китая и других стран мира.