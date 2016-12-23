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В сети появился первый трейлер украинского мультфильма "Похищенная принцесса"
23.12.2016 13:26

В сети появился первый трейлер украинского мультфильма "Похищенная принцесса"  Видеорепортаж

Первый тизер украинского 3D-мультфильма "Похищенная принцесса" появился  на канале Animagrad Animation Studio в YouTube.

По сюжету, странствующий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Милу, однако красавицу похищает злой колдун Черномор.

Руслан отправляется на поиски девушки и на встречу невероятным приключениям, однако и  Мила может за себя постоять.

Организаторы сообщают, что мультфильм выйдет на экраны 7 марта 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в прокате стартовал первый украинский мультипликационный фильм в формате 3D – "Никита Кожемяка". Создатели ленты выразили надежду на то, что их работа понравится и мировому зрителю. Так, "Никиту Кожемяку" покажут в кинозалах Европы, США, Японии, Китая и других стран мира.

Теги материала: мультфильм, Украина, принцесса, трейлер
Новости СМИ2
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