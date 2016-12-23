Киев признан самым опасным городом Европы

MIGnews.com.ua

Крупнейшая в мире консалтинговая фирма Mercer опубликовала индекс качества жизни в разных городах мира и представила список "худших городов", пишет Business Insider .

Mercer учитывает следующие показатели, рассматривая 450 городов по всему миру:

политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы);

экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги);

социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы);

медицинские и оздоровительные аспекты.

На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы. Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также краж. За столицей Украины следуют Белград и Афины.