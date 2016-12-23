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Киев признан самым опасным городом Европы
23.12.2016 10:45

Киев признан самым опасным городом Европы

Крупнейшая в мире консалтинговая фирма Mercer опубликовала индекс качества жизни в разных городах мира и представила список "худших городов", пишет Business Insider.

Mercer учитывает следующие показатели, рассматривая 450 городов по всему миру: 

  • политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы);
  • экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги);
  • социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы); 
  • медицинские и оздоровительные аспекты.

На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы. Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также краж. За столицей Украины следуют Белград и Афины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, обнародован ежегодный рейтинг лучших городов мира  для путешествий  в 2017 году по версии австралийского издательства Lonely Planet. Список возглавил французский город Бордо, где недавно открылся музей вина.

Теги материала: Киев, список, опасность, кражи
Новости СМИ2
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