Киев признан самым опасным городом Европы

Крупнейшая в мире консалтинговая фирма Mercer опубликовала индекс качества жизни в разных городах мира и представила список "худших городов", пишет Business Insider.
Mercer учитывает следующие показатели, рассматривая 450 городов по всему миру:
- политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы);
- экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги);
- социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы);
- медицинские и оздоровительные аспекты.
На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы. Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также краж. За столицей Украины следуют Белград и Афины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, обнародован ежегодный рейтинг лучших городов мира для путешествий в 2017 году по версии австралийского издательства Lonely Planet. Список возглавил французский город Бордо, где недавно открылся музей вина.