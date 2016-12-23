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Правительство ликвидировало департамент Нацполиции по противодействию наркопреступности
23.12.2016 09:15

Правительство ликвидировало департамент Нацполиции по противодействию наркопреступности

Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины был ликвидирован постановлением Кабинета министров.

Постановление №981 от 30 ноября, обнародованное в конце декабря, вступило в силу, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, правительство ликвидирует как юридическое лицо публичного права департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.

Стоит отметить, что теперь выполнять функции и полномочия департамента будут соответствующие структурные подразделения Национальной полиции, созданные в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 ноября, в населенном пункте Степановка Раздельнянского района Одесской области правоохранители обнаружили цех по незаконному производству наркотических средств

Позже в понедельник, 5 декабря, оперативные сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции разоблачили 41-летнего жителя Одессы, который в собственной квартире обустроил центр по изготовлению метамфетамина.

Теги материала: Национальная полиция, наркотики, департамент, Кабмин
Новости СМИ2
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