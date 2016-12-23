На Хортице открыли уникальную выставку, которая разрушит миф о Запорожской Сечи

MIGnews.com.ua

В Национальном заповеднике "Хортица" в Запорожье открыли уникальную выставку "Времена казацкие - Сечи Запорожские" о развитии Запорожской Сечи, пишет Укринформ.

В этой экспозиции на острове Хортица впервые в Украине объедили уникальные и оригинальные предметы XVI-XVIII вв. с территорий знаковых для истории казачества Хортицкой, Чертомлынской, Каменской и Новой (Подпольненской) Запорожских Сечей: казацкие сабли и татарские ятаганы, пистолеты, другое оружие, флаги, а также монеты и предметы быта, церковного обихода.

"Традиционно Запорожскую Сечь представляют как нечто статичное. Эта экспозиция призвана разрушить этот миф, показать, что за понятиями Запорожская Сечь в XVI веке и в XVIII веке скрываются совершенно разные реалии", - заявляет генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

История каждой из Запорожских Сечей передана сквозь призму персоналий знаменитых кошевых атаманов разных эпох развития Запорожской Сечи: Дмитрия Вишневецкого, Ивана Сирко, Костя Гордиенко и Петра Калнышевского.

Выставку разместили на территории историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь". Пространство одного из куреней визуально изменили и расширили с помощью зеркальных панно с изображением казаков таким образом, что входящий в зал оказывается в окружении казаков разных периодов, веков и профессий.

Экспонаты для выставки предоставлены Национальным заповедником "Хортица", Днепропетровским национальным историческим музеем им. Яворницкого и Никопольским государственным краеведческим музеем.

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