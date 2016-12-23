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Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира, оскорбившего Трампа
23.12.2016 07:59

Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира, оскорбившего Трампа

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди одного из пассажиров авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп - дочери новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский интернет-портал TMZ, передает Интерфакс-Украина.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", - заявил пассажир в адрес дочери Трампа.

В официальном объяснении авиакомпанииговорится, что пассажир был снят с авиарейса во избежание конфликта. При этом, по информации американского издания, дочь Трампа проигнорировала провокатора.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналистка издания Politico Юлия Иоффе была уволена с работы из-за оскорбительного поста в Twitter о новоизбранном президенте США Дональде Трампе и его дочери Иванке. Иоффе в некорректной форме прокомментировала новость о том, что у дочери Трампа появится собственный кабинет в Белом доме. Этот факт вызвал удивление, поскольку обычно рабочее место в администрации президента имеют только первой леди.

Теги материала: Нью-Йорк, авиакомпания, рейс, самолет, Трамп, США
Новости СМИ2
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