Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира, оскорбившего Трампа

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди одного из пассажиров авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп - дочери новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает американский интернет-портал TMZ, передает Интерфакс-Украина.
"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", - заявил пассажир в адрес дочери Трампа.
В официальном объяснении авиакомпанииговорится, что пассажир был снят с авиарейса во избежание конфликта. При этом, по информации американского издания, дочь Трампа проигнорировала провокатора.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналистка издания Politico Юлия Иоффе была уволена с работы из-за оскорбительного поста в Twitter о новоизбранном президенте США Дональде Трампе и его дочери Иванке. Иоффе в некорректной форме прокомментировала новость о том, что у дочери Трампа появится собственный кабинет в Белом доме. Этот факт вызвал удивление, поскольку обычно рабочее место в администрации президента имеют только первой леди.