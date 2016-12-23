Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира, оскорбившего Трампа

MIGnews.com.ua

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди одного из пассажиров авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп - дочери новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский интернет-портал TMZ, передает Интерфакс-Украина.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", - заявил пассажир в адрес дочери Трампа.

В официальном объяснении авиакомпанииговорится, что пассажир был снят с авиарейса во избежание конфликта. При этом, по информации американского издания, дочь Трампа проигнорировала провокатора.