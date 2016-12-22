ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Клинтон, Роулинг и Бог попали в топ "наименее влиятельных людей 2016 года"
22.12.2016 20:21

Клинтон, Роулинг и Бог попали в топ "наименее влиятельных людей 2016 года"

В список "Наименее влиятельных людей 2016 года" попали Хиллари Клинтон, Джоан Роулинг и Бог. Об этом сообщила Лента.ru.

Данный рейтинг ежегодно составляет журнал GQ. В список вошли политики, спортсмены, культурные и общественные деятели. В 2016 году автором рейтинга стала известный в Соединенных штатах журналист - Дрю Мэгари.

И открывает список представитель демократической партии, Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах президента США в этом году. Опередил ее республиканец, Дональд Трамп.

"Я даже на смертном одре не смогу понять, как Клинтон, набравшая на выборах президента на три миллиона больше голосов, все равно "проиграла этому мудаку" - сказал Дрю Мэгари.

Стоит отметить, что места в рейтинге журналиста из GQ распределены весьма хаотично. В топ "самых невлиятельных" также вошли Джеб Буш, Тим Кейн, Тейлор Свифт, Дэвид Кэмерон, Джек Дорси, Марк Цукерберг, Райан Лохте и другие.

Кроме этого, многих читателей журнала удивило, что в список вошел Бог. Но автор объяснил, почему он включил его в топ, несмотря на то, что он не является человеком.  «Все выходит из-под контроля. Мы здесь в глубоком дерьме. Мы нуждаемся в тебе. Жертвоприношение — единственное, что у нас получается хорошо... Нам нужна помощь. И не насылай наводнение! Наводнения не являются ответом на все вопросы», - в такой полушутливой форме автор рейтинга обратился к Богу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Forbes вновь назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире.

Теги материала: Клинтон, Джоан Роулинг, Бог, рейтинг, США, журнал
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [18] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Википедия" назвала самые редактируемые статьи в 2016 году
Важное
"Википедия" назвала самые редактируемые статьи в 2016 году
Украина не получила титул страны 2016 года
Важное
Украина не получила титул страны 2016 года
Facebook начал новый этап борьбы с фейками
Важное
Facebook начал новый этап борьбы с фейками
В Америке отзывают автомобили Tesla, Ferrari и McLaren из-за опасности взрыва
Важное
В Америке отзывают автомобили Tesla, Ferrari и McLaren из-за опасности взрыва
Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком в мире
Важное
Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком в мире
Восьмая книга о Гарри Поттере бьет рекорды по продажам
Важное
Восьмая книга о Гарри Поттере бьет рекорды по продажам

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика