Клинтон, Роулинг и Бог попали в топ "наименее влиятельных людей 2016 года"

MIGnews.com.ua

В список "Наименее влиятельных людей 2016 года" попали Хиллари Клинтон, Джоан Роулинг и Бог. Об этом сообщила Лента.ru.

Данный рейтинг ежегодно составляет журнал GQ. В список вошли политики, спортсмены, культурные и общественные деятели. В 2016 году автором рейтинга стала известный в Соединенных штатах журналист - Дрю Мэгари.

И открывает список представитель демократической партии, Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах президента США в этом году. Опередил ее республиканец, Дональд Трамп.

"Я даже на смертном одре не смогу понять, как Клинтон, набравшая на выборах президента на три миллиона больше голосов, все равно "проиграла этому мудаку" - сказал Дрю Мэгари.

Стоит отметить, что места в рейтинге журналиста из GQ распределены весьма хаотично. В топ "самых невлиятельных" также вошли Джеб Буш, Тим Кейн, Тейлор Свифт, Дэвид Кэмерон, Джек Дорси, Марк Цукерберг, Райан Лохте и другие.

Кроме этого, многих читателей журнала удивило, что в список вошел Бог. Но автор объяснил, почему он включил его в топ, несмотря на то, что он не является человеком. «Все выходит из-под контроля. Мы здесь в глубоком дерьме. Мы нуждаемся в тебе. Жертвоприношение — единственное, что у нас получается хорошо... Нам нужна помощь. И не насылай наводнение! Наводнения не являются ответом на все вопросы», - в такой полушутливой форме автор рейтинга обратился к Богу.